Как Трубин отразил удар Тринкау и принес Бенфике 8-й Кубок лиги
Украинец выстоял
Фото: Instagram
После ничейного результата в основное время (1:1), дело дошло до серии послематчевых пенальти. Это была возможность для вратарей проявить себя и оформить преимущество, которое позволит забрать кубок.
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После шести обоюдных попыток, завершившихся точными ударами, "орлы" реализовали седьмой пенальти, а "львы" не смогли повторить.
Trubin! pic.twitter.com/OpD2wxE8rk— Vlad Prezzemolo (@petrushevskiy) January 11, 2025
Тринкау не переиграл Анатолия Трубина, прочитавшего замысел португальского нападающего. Этот эпизод стал решающим и позволил дополнить гегемонию "Бенфики" в турнире (8 трофеев в 18 розыгрышах). Впрочем, "красные" не выигрывали Кубок лиги после сезона 2015/16.
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