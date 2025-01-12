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Как Трубин отразил удар Тринкау и принес Бенфике 8-й Кубок лиги

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Украинец выстоял

Как Трубин отразил удар Тринкау и принес Бенфике 8-й Кубок лиги

Фото: Instagram

Александр Симченко Автор UA-Футбол
Новина українською

После ничейного результата в основное время (1:1), дело дошло до серии послематчевых пенальти. Это была возможность для вратарей проявить себя и оформить преимущество, которое позволит забрать кубок.

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После шести обоюдных попыток, завершившихся точными ударами, "орлы" реализовали седьмой пенальти, а "львы" не смогли повторить.

Тринкау не переиграл Анатолия Трубина, прочитавшего замысел португальского нападающего. Этот эпизод стал решающим и позволил дополнить гегемонию "Бенфики" в турнире (8 трофеев в 18 розыгрышах). Впрочем, "красные" не выигрывали Кубок лиги после сезона 2015/16.

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