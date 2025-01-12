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Орлы выиграли Кубок лиги почти после 9-летней паузы. Спортинг - Бенфика 1:1 (6:7 по пен.). Обзор матча

Наши за границей

Это произошло не без помощи Трубина

Орлы выиграли Кубок лиги почти после 9-летней паузы. Спортинг - Бенфика 1:1 (6:7 по пен.). Обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

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Команды провели активный первый тайм и нанесли 17 ударов на двоих. После перерыва количество острых атак уменьшилось, а "львы" даже ни разу не попали в створ. В серии пенальти "зелено-белые" не реализовали седьмую попытку – Анатолий Трубин защитил свои ворота.

Для "орлов" это был рекордный, девятый, финал, а "львы" провели на один решающий поединок меньше. Также "красные" чаще всего выигрывали трофей (8), а у соперника больше всего поражений в финале (4).

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Смотрите обзор финала Кубка португальской лиги

Лейрия. Эштадиу Др. Магальяйш Песоа

Спортинг - Бенфика 1:1 (6:7 по пен.)

Голы: Дёкереш, 43 (п) – Шельдеруп, 29

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Спортинг (Лиссабон) Бенфика (Лиссабон) Анатолий Трубин
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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
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