Орлы выиграли Кубок лиги почти после 9-летней паузы. Спортинг - Бенфика 1:1 (6:7 по пен.). Обзор матча

Команды провели активный первый тайм и нанесли 17 ударов на двоих. После перерыва количество острых атак уменьшилось, а "львы" даже ни разу не попали в створ. В серии пенальти "зелено-белые" не реализовали седьмую попытку – Анатолий Трубин защитил свои ворота.

Для "орлов" это был рекордный, девятый, финал, а "львы" провели на один решающий поединок меньше. Также "красные" чаще всего выигрывали трофей (8), а у соперника больше всего поражений в финале (4).

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Смотрите обзор финала Кубка португальской лиги

Лейрия. Эштадиу Др. Магальяйш Песоа

Спортинг - Бенфика 1:1 (6:7 по пен.)

Голы: Дёкереш, 43 (п) – Шельдеруп, 29