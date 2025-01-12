Турецкий гранд подготовил более щедрое предложение по Зинченко, чем Интер, – Fotospor
Вице-чемпион страны заинтересован в переходе
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко получил неожиданный вариант продолжения карьеры.
Турецкий "Фенербахче" готовится сделать предложение по трансферу футболиста "Арсенала" в размере 35 млн евро.
Сообщается, что другой претендент на сделку – миланский "Интер" – уже начал переговоры с "канонирами" о переходе экс-игрока "Манчестер Сити".
Отметим, что в истории стамбульского гранда было только два представителя Украины. В сезонах 2002/03 и 2003/04 действующий наставник национальной сборной Сергей Ребров сыграл 38 матчей в Суперлиге Турции. Во второй половине кампании 2016/17 Александр Караваев трижды выходил в составе "канареек".
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