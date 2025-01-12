  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Турецкий гранд подготовил более щедрое предложение по Зинченко, чем Интер, – Fotospor
В тренде

Турецкий гранд подготовил более щедрое предложение по Зинченко, чем Интер, – Fotospor

Наши за границей
Обновлено

Вице-чемпион страны заинтересован в переходе

Турецкий гранд подготовил более щедрое предложение по Зинченко, чем Интер, – Fotospor

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко получил неожиданный вариант продолжения карьеры.

Читайте такжеЗинченко входит в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков Арсенала

Турецкий "Фенербахче" готовится сделать предложение по трансферу футболиста "Арсенала" в размере 35 млн евро.
Сообщается, что другой претендент на сделку – миланский "Интер" – уже начал переговоры с "канонирами" о переходе экс-игрока "Манчестер Сити".

Отметим, что в истории стамбульского гранда было только два представителя Украины. В сезонах 2002/03 и 2003/04 действующий наставник национальной сборной Сергей Ребров сыграл 38 матчей в Суперлиге Турции. Во второй половине кампании 2016/17 Александр Караваев трижды выходил в составе "канареек".

По теме
yellow-arrow
Украинский юноша присоединился к вице-чемпиону Грузии
yellow-arrow
Орлы выиграли Кубок лиги почти после 9-летней паузы. Спортинг - Бенфика 1:1 (6:7 по пен.). Обзор матча
yellow-arrow
Как Трубин отразил удар Тринкау и принес Бенфике 8-й Кубок лиги
Фенербахче (Стамбул) Арсенал (Лондон) Интер (Милан) Александр Зинченко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fotospor
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости