Украинский юноша присоединился к вице-чемпиону Грузии
Спортсмен в будущем может стать игроком национальной сборной Сакартвело
Фото - Торпедо (Кутаїсі)
16-летний Глеб Катков подписал контракт с "Торпедо" (Кутаиси) на 3 сезона. Игрок примет участие в сборах с первой командой в Грузии и в испанской Марбелье.
Семья футболиста покинула Донецк в 2014 году и транзитом через Харьков оказалась в Тбилиси. Глеб уже заигран за юношескую сборную Грузии и выступал в квалификации на Евро U-17 (коллектив не вышел из группы).
Катков действует на позиции флангового или центрального защитника. Может также сыграть вингера. Отмечается, что у футболиста уже гражданство Грузии и он выучил язык.
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Источник:FC Torpedo Kutaisi
Опубликовал: Александр Симченко
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