Трубин - о победе над Спортингом: Вдвойне приятная победа

Вчера прошел финал Кубка португальской лиги. Игра состоялась между "Спортингом" и "Бенфикой". В первом тайме команды обменялись голами, счет 1:1 держался до завершения игры и победителя пришлось определить с помощью серии пенальти.

В результате 6:7 в пользу "Бенфики". Украинский голкипер Анатолий Трубин присоединился к победе "Бенфики", отразив седьмой удар "зелено-белых" в серии пенальти.

Сегодня на своей официальной странице в Instagram Анатолий Трубин опубликовал пост, связанный с победой в Кубке португальской лиги.

"Мой первый трофей с @slbenfica!

Выиграть в дерби – бесценно. В финале – это вдвойне приятная победа! Спасибо за вашу безумную поддержку – мы сделали это вместе!"

Добавим, что аналитические порталы SofaScore и FlashScore оценили выступление Анатолия Трубина в 7,4 и 6,8 балла.