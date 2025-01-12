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Трубин - о победе над Спортингом: Вдвойне приятная победа

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Трубин - о победе над Спортингом: Вдвойне приятная победа

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера прошел финал Кубка португальской лиги. Игра состоялась между "Спортингом" и "Бенфикой". В первом тайме команды обменялись голами, счет 1:1 держался до завершения игры и победителя пришлось определить с помощью серии пенальти.

В результате 6:7 в пользу "Бенфики". Украинский голкипер Анатолий Трубин присоединился к победе "Бенфики", отразив седьмой удар "зелено-белых" в серии пенальти.

Читайте такжеОрлы выиграли Кубок лиги почти после 9-летней паузы. Спортинг - Бенфика 1:1 (6:7 по пен.). Обзор матча

Сегодня на своей официальной странице в Instagram Анатолий Трубин опубликовал пост, связанный с победой в Кубке португальской лиги.

"Мой первый трофей с @slbenfica!
Выиграть в дерби – бесценно. В финале – это вдвойне приятная победа! Спасибо за вашу безумную поддержку – мы сделали это вместе!"

Добавим, что аналитические порталы SofaScore и FlashScore оценили выступление Анатолия Трубина в 7,4 и 6,8 балла.

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Бенфика (Лиссабон) Кубок Португалии Анатолий Трубин
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Источник:
instagram
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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