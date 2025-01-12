Спортивный врач раскритиковал версию Бурбаса о стволовых клетках из молодой коровы в крови Мудрика

Журналист Игорь Бурбас поделился своей версией относительно допинг-скандала вокруг Михаила Мудрика. Журналист считает, что вингер получил допинг из-за инъекции актовегина — препарата, который изготавливают из стволовых клеток молодой коровы.

Однако спортивный врач Дмитрий Бабелюк прокомментировал эту версию:

"Я не хочу комментировать вероятность случайного попадания мельдония через "пичкание" ими телят, потому что я не ветеринар, но факт регулярного введения игроку актовегина уже говорит слишком много.

Актовегин — это кринжевый, неэффективный, недоказанный препарат, синтезируемый из крови телят и выпущенный на рынок австрийской компанией. Он пока не запрещен WADA, но многие спортсмены и организации настаивают на его запрете из-за опасности для спортсмена и отсутствия доказанной эффективности. То же самое, как и с мельдонием. На сегодняшний день этот препарат не доказал своей эффективности ни в одном из клинических испытаний, а учитывая риск анафилактического шока, он запрещен в США и странах Европы.

Распространен он в основном в странах, где медицина недоразвита и с низким уровнем образования врачей, научной базы и регуляции медицинских препаратов. Именно поэтому в странах СНГ больше всего рекомендаций по приему этого говна во всех ситуациях — от реабилитации инсульта до надрывов мышцы. По идее производителя, инъекция экстракта телячьей крови должна способствовать более быстрому и качественному заживлению ран и улучшению микроциркуляции в области инъекции. Вводить этот препарат можно внутривенно, внутрь, внутривенноартериально или внутримышечно. Проблема в том, что как бы вы его не вводили, эффекта них*ра не будет. Но, к сожалению, чтобы это знать, нужно знать языки, полагаться на современную науку и быть развернутым к Европе и Америке в подходе к медицине, а не к немытой русне, где, кстати, недавно умерли 4 человека от анафилактического шока, вызванного актовегином.

Выводы здесь вряд ли какие-то будут. Вопрос о попадании мельдония все еще открыт. Правда, если людям вокруг Мудрика хватает "образования", чтобы вводить актовегин, то там и до прямого введения мельдония недалеко. Это все, как правило, идет одним пакетом. Ну а всем игрокам это очередной урок, что нужно хорошо думать и придирчиво проверять тех, кто формирует твой ближайший круг доверенных лиц. Ведь ошибки в этом направлении часто могут становиться роковыми", — написал Бабелюк в своем телеграмме.