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Довбик против Болоньи. Попал ли украинец в стартовый состав Ромы?

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Довбик против Болоньи. Попал ли украинец в стартовый состав Ромы?

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик попал в стартовый состав команды на матч 20-го тура Серии А против "Болоньи".

В этом сезоне Артем имеет в активе на клубном уровне 9 голов и 2 результативные передачи.

Поединок "Болонья" - "Рома" должен начаться в 19:00 по киевскому времени.

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Источник:
Рома
Опубликовал: Виктор Иванчук
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