Довбик против Болоньи. Попал ли украинец в стартовый состав Ромы?

Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик попал в стартовый состав команды на матч 20-го тура Серии А против "Болоньи".

В этом сезоне Артем имеет в активе на клубном уровне 9 голов и 2 результативные передачи.

Поединок "Болонья" - "Рома" должен начаться в 19:00 по киевскому времени.