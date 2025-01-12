Довбик против Болоньи. Попал ли украинец в стартовый состав Ромы?
Битва команд, которые хотят в еврокубковую зону
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик попал в стартовый состав команды на матч 20-го тура Серии А против "Болоньи".
В этом сезоне Артем имеет в активе на клубном уровне 9 голов и 2 результативные передачи.
???? La nostra formazione per #BolognaRoma!— AS Roma (@OfficialASRoma) January 12, 2025
???? DAJE ROMA DAJE! ????#ASRoma pic.twitter.com/kNlXRq1Kll
Поединок "Болонья" - "Рома" должен начаться в 19:00 по киевскому времени.
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