Украинец отметился результативным действием в матче против шотландского гранда

Украинский полузащитник "Сент-Джонстона" Максим Кучерявый отдал ассист в матче 23-го тура Премьер-лиги Шотландии против "Рейнджерса".

На 54-й минуте украинец своей передачей с кутового помог забить Джеку Сандерсу. Однако его команда проиграла "Рейнджерсу" со счетом 1:3.

Это было первое результативное действие Кучерявого в текущем сезоне. Он имеет в активе 5 матчей за "Сент-Джонстон".