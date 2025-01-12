Украинец отметился результативным действием в матче против шотландского гранда
Впервые в сезоне
perthstjohnstonefc.co.uk
Украинский полузащитник "Сент-Джонстона" Максим Кучерявый отдал ассист в матче 23-го тура Премьер-лиги Шотландии против "Рейнджерса".
На 54-й минуте украинец своей передачей с кутового помог забить Джеку Сандерсу. Однако его команда проиграла "Рейнджерсу" со счетом 1:3.
Это было первое результативное действие Кучерявого в текущем сезоне. Он имеет в активе 5 матчей за "Сент-Джонстон".
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Реал – Барселона. АУДИО онлайн трансляция финала Суперкубка Испании
- Динамо – ФКСБ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча
- Дебютный хет-трик в карьере. Полузащитник Ман Сити впервые забил три гола
- "Он - причина всех голов команды". Экс-игрок Ромы отметил игру Довбика
- Российская модель наказана за клевету на Тео Эрнандеса. ФОТО
- Экс-защитник Динамо поразил жену автомобилем стоимостью в десятки миллионов. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000