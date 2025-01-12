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Украинец отметился результативным действием в матче против шотландского гранда

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Украинец отметился результативным действием в матче против шотландского гранда

perthstjohnstonefc.co.uk

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Украинский полузащитник "Сент-Джонстона" Максим Кучерявый отдал ассист в матче 23-го тура Премьер-лиги Шотландии против "Рейнджерса".

На 54-й минуте украинец своей передачей с кутового помог забить Джеку Сандерсу. Однако его команда проиграла "Рейнджерсу" со счетом 1:3.

Это было первое результативное действие Кучерявого в текущем сезоне. Он имеет в активе 5 матчей за "Сент-Джонстон".

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Сент-Джонстон (Шотландия) Максим Кучерявый
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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