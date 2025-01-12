Соболь в очередной раз получил игровое время в Лиге 1

Украинский защитник "Страсбурга" Эдуард Соболь принял участие в матче 17-го тура Лиги 1 против "Тулузы" (2:1).

Эдуард вышел на замену на 84-й минуте. В общем отыграл около 15-ти минут. За это время игрок отдал 3 точных паса, выиграл 2 единоборства, 5 раз вынес мяч из штрафной, сфолил, выполнил 2 лонгбола и заработал желтую карточку.

Читайте также Соболь опередил Малиновского по количеству матчей в Лиге 1 среди украинцев

Статистические порталы WhoScored и Sofascore оценили выступление украинца в посредственные баллы - 6,3 и 6,7 соответственно. Это был четвертый подряд матч Соболя за "Страсбург".