Соболь в очередной раз получил игровое время в Лиге 1
Страсбург в последнее время расщедрился
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский защитник "Страсбурга" Эдуард Соболь принял участие в матче 17-го тура Лиги 1 против "Тулузы" (2:1).
Эдуард вышел на замену на 84-й минуте. В общем отыграл около 15-ти минут. За это время игрок отдал 3 точных паса, выиграл 2 единоборства, 5 раз вынес мяч из штрафной, сфолил, выполнил 2 лонгбола и заработал желтую карточку.
Статистические порталы WhoScored и Sofascore оценили выступление украинца в посредственные баллы - 6,3 и 6,7 соответственно. Это был четвертый подряд матч Соболя за "Страсбург".
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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