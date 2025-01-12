Довбик против Болоньи: гол с пенальти и треть выигранных дуэлей. Оценки за матч
Украинец помогает волкам избежать поражения
Getty Images/Global Images Ukraine
В 20-м туре "джаллоросси" вырвали ничью в гостях у "Болоньи" в конце игры (2:2). Артем Довбик вышел в старте и провел всю встречу, реализовав пенальти на 90+8 минуте. Для него это был 18-й поединок в Серии А.
Статистические порталы WhoScored и SofaScore оценили выступление украинца на 7,0 баллов. Форвард нанес 2 удара в створ, еще один удар был заблокирован. Также нападающий потерял голевой шанс, в одном эпизоде успешно использовал дриблинг, осуществил 40 касаний.
Артем отдал 86% точных пасов, 1 ключевую передачу, выиграл 2 верховых дуэли, одну борьбу за позицию, 12 раз терял мяч и дважды попадал в офсайд.
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