Довбик против Болоньи: гол с пенальти и треть выигранных дуэлей. Оценки за матч

В 20-м туре "джаллоросси" вырвали ничью в гостях у "Болоньи" в конце игры (2:2). Артем Довбик вышел в старте и провел всю встречу, реализовав пенальти на 90+8 минуте. Для него это был 18-й поединок в Серии А.

Статистические порталы WhoScored и SofaScore оценили выступление украинца на 7,0 баллов. Форвард нанес 2 удара в створ, еще один удар был заблокирован. Также нападающий потерял голевой шанс, в одном эпизоде ​​успешно использовал дриблинг, осуществил 40 касаний.

Артем отдал 86% точных пасов, 1 ключевую передачу, выиграл 2 верховых дуэли, одну борьбу за позицию, 12 раз терял мяч и дважды попадал в офсайд.