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Шестой гол Довбика в Серии А, принесший ничью

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Артём продолжил беспроигрышную серию волков

Шестой гол Довбика в Серии А, принесший ничью

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинец забил 4-й мяч в составе "джаллоросси" и выполнил шестое результативное действие в последних пяти встречах. На этот раз он огорчил "Болонью" в конце гостевого поединка (2:2).

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Арбитр Росарио Абиссо получил сигнал от ассистента и с помощью системы VAR начал пересматривать противоречивый эпизод, чтобы определить, были ли основания для назначения пенальти.

Рефери объявил решение об 11-метровом ударе и Артем Довбик взял ответственность на себя при счете 1:2. Украинец дождался, пока кипер соперника Лукаш Скорупский начнет двигаться и отправил мяч в левый нижний угол ворот.

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Артем Довбик
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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
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