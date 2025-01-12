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Раньери объяснил, почему именно Довбик бил пенальти, когда команда проигрывала

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Своеобразная поддержка форварда

Раньери объяснил, почему именно Довбик бил пенальти, когда команда проигрывала

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Ромы" прокомментировал гостевую ничью с "Болоньей" (2:2).

"В первом тайме мы контролировали "Болонью". В конце концов, они жаловались, и я не понимал, почему. Был пенальти, ясный как белый день, как и у них раньше. Команда выкладывается по полной, и когда игроки выкладываются по полной, я счастлив.

Обидно, потому что мы могли забить несколько раз, но команда не сдается, и мне это нравится. Если биться до конца, ребята всегда заслуживают похвалы. В первом тайме были слишком медленными и много отводили мяч”.

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“Довбик один из пенальтистов, как Дибала и Паредес. Двух последних на поле не было и казалось правильным возложить на него ответственность. Залевский первым подошел, но я хотел, чтобы бил Артем. Он очень классный игрок, в "Жироне" он забил много голов с пенальти.

Во время игры он мало пробивает по воротам и мы должны научиться быстро ему отдавать мяч, потому что он любит пространство. Понемногу мы будем подключать его все больше и больше", – заверил наставник "волков".

Украинец делит десятую строчку в списке бомбардиров Серии А еще с шестью футболистами.

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Источник:
Roma Press
Опубликовал: Александр Симченко
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