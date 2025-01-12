Раньери объяснил, почему именно Довбик бил пенальти, когда команда проигрывала

Главный тренер "Ромы" прокомментировал гостевую ничью с "Болоньей" (2:2).

"В первом тайме мы контролировали "Болонью". В конце концов, они жаловались, и я не понимал, почему. Был пенальти, ясный как белый день, как и у них раньше. Команда выкладывается по полной, и когда игроки выкладываются по полной, я счастлив.

Обидно, потому что мы могли забить несколько раз, но команда не сдается, и мне это нравится. Если биться до конца, ребята всегда заслуживают похвалы. В первом тайме были слишком медленными и много отводили мяч”.