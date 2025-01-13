Брентфорд поздравил Ярмолюка с важным достижением в футболке английского клуба
Это произошло в матче Кубка Англии
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк провел свой юбилейный матч за клуб во всех турнирах.
На прошлой неделе, в матче третьего раунда Кубка Англии, в котором "Брентфорд" сенсационно уступил "Плимуту" на своем стадионе со счетом 1:0, Егор Ярмолюк провел на поле 63 минуты в составе "пчел", тем самым приняв участие в своем 50-м матче за лондонский клуб.
A half-century of Bees appearances for Yehor ???????????? pic.twitter.com/AbG7l8w4do— Brentford FC (@BrentfordFC) January 12, 2025
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Напомним, что Ярмолюк присоединился к "Брентфорду" летом 2022 года из "Днепра-1" за полтора миллиона евро. Сейчас его стоимость, по версии сайта Transfermarkt, оценивается в 12 миллионов евро.
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