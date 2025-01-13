Украинский футболист сменил один клуб в Италии на другой

19-летний украинский вингер "Ювентуса" Андрей Фирман перешел в клуб Серии D "Форли" на правах аренды.

Соглашение рассчитано до конца текущего сезона, сообщает клубная пресс-служба.

Первую часть кампании украинец провел в швейцарском "Сьоне", где отыграл 5 матчей за вторую команду. Аренда со швейцарцами действовала до конца сезона и предусматривала опцию выкупа, однако все завершилось досрочным расторжением контракта. Его договор с "Ювентусом" рассчитан до 30 июня 2026 года.

Напомним, что Фирман еще не играл за первую команду "Старой Синьоры". В прошлом сезоне он провел 13 матчей за "Ювентус" U-19.