Воспитанник Шахтера сменил клуб в Латвии
Андрей Коробенко покинул латвийскую "Валмиеру"
Фото: valmierafc
Украинский полузащитник Андрей Коробенко расторг контракт с "Валмиерой", сообщает ТаТоТаке.
27-летний украинец выступал за команду с августа 2023 года. В прошлом сезоне он отыграл 33 матча в чемпионате Латвии и по версии Wyscout был признан вторым игроком турнира на позиции опорного полузащитника.
В кампании-2024 латвийский клуб был оштрафован на 12 очков за долги перед федерацией и футболистами, а также отстранен от участия в еврокубках.
Источник добавил, что новым клубом воспитанника "Шахтера" станет "Лиепая", которая завершила сезон-2024 на 6-м месте в турнирной таблицы. Контракт будет рассчитан на один год.
В своем время Коробенко также успел поиграть за "Мариуполь" и "Рух".
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