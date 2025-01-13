Воспитанник Шахтера сменил клуб в Латвии

Украинский полузащитник Андрей Коробенко расторг контракт с "Валмиерой", сообщает ТаТоТаке.

27-летний украинец выступал за команду с августа 2023 года. В прошлом сезоне он отыграл 33 матча в чемпионате Латвии и по версии Wyscout был признан вторым игроком турнира на позиции опорного полузащитника.

В кампании-2024 латвийский клуб был оштрафован на 12 очков за долги перед федерацией и футболистами, а также отстранен от участия в еврокубках.

Источник добавил, что новым клубом воспитанника "Шахтера" станет "Лиепая", которая завершила сезон-2024 на 6-м месте в турнирной таблицы. Контракт будет рассчитан на один год.

В своем время Коробенко также успел поиграть за "Мариуполь" и "Рух".