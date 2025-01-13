Ледниковый Довбик. Наши за границей. Италия

17 гостевых матчей во всех турнирах без побед подряд, 13 гостевых матчей Серии А без побед подряд - серия "Ромы" продолжилась в Болонье. После пяти побед дома подряд во всех турнирах, четырех из них разгромных, а пятой - в Римском дерби, казалось, что настало время и для прекращения ужасной выездной серии. Оказалось - еще не настало.

"После опьянения дерби наступила головная боль", - цитата Romanews. И это, кстати, повторение апреля. Когда сразу после победы в дерби "Рома" также играла против "Болоньи". Тогда она даже проиграла, причем дома и в одни ворота. Нынешняя выцарапанная пенальти на последних секундах гостевая ничья - еще и прогресс, еще и успех.

Большинство из не выигранных гостевых матчей серии - не поражения, а ничьи. Как последние два. И все же команда, которая хочет подняться вверх в турнирной таблице, должна побеждать и на выезде. А так выходит, что в лиге "Рома" с сентября не может одержать даже две победы подряд. И даже тогда повезло, ведь календарь предоставил два домашних матча подряд.

Последние два гостевых матча - 1:1 и 2:2 против участников Лиги Чемпионов "Милана" и "Болоньи" - прогресс по сравнению с позорным поражением в Комо. Причем в Милане и Болонье римляне много создавали, играли динамично, могли победить. Отыгрывались после пропущенных, потому Клаудио Раньери очень доволен их характером. Но ведь могли и проиграть.

В Болонье, где не побеждали и в трех предыдущих очных матчах, проиграв два из них, они спаслись на последних секундах. Артем Довбик реализовал пенальти на "Ренато Даль"Ара" после 97-ми минут и 20-ти секунд игры.

Следует отметить, что тренеры "Болоньи" и "Ромы" жаловались на слишком медленную игру своих команд в первом тайме. И именно в таком Довбик был заметен. Причем не только в глубине поля, где, как всегда, тяжело работал, принимал мячи спиной к воротам и распределял их, не только на флангах, где, как всегда, помогал, но и перед воротами соперника.

Он принял мяч в центре штрафной неуклюже, и его сняли с ноги. После перехвата партнера по команде отдал правее Дибале, но тот из района угла вратарской пробил выше. После удара Паредеса Дибала продолжил в центр штрафной, но слишком сильно, практически попал в голову Довбику, не успевшему сориентироваться. Мяч полетел слабовато и прямо к вратарю.

А вот во втором тайме, который был быстрым, обоюдоострым, на встречных курсах, со свободным пространством, украинец был гораздо менее заметным. Уж точно не был заметным в атаке, в штрафной соперника. Он устал. Его замена выглядела логичной. Но она не состоялась, и в итоге Артем спас команду от поражения четким пенальти на последних секундах.

Таким образом, он забил свой десятый мяч за "Рому" во всех турнирах. В Италии как раз вспомнили, что Эдин Джеко в первом сезоне за "Рому" забил десять мячей во всех турнирах за полный сезон, и его страшно критиковали, даже обзывали в соцсетях Cieco, "слепым". Во втором же сезоне за клуб он уже забил 39 и в итоге стал третьим бомбардиром в его истории.

Кстати, 11-метровый собирался пробивать Никола Залевски, даже уже держал мяч в руках, но сам Раньери приказал ему отдать мяч Довбику. Объясняя после матча, что Артем - третий пенальтист команды после Дибалы и Паредеса и, если тех нет на поле, должен пробивать. Напоминая, что украинец хладнокровен и реализовал немало пенальти в "Жироне".

Его хладнокровие во время пенальти и отмечали СМИ после матча. Называя "ледяным", даже "ледниковым" спокойствием. В том числе выводя эти эпитеты в заголовки. Был и заголовок: "Довбик спас "Рому".

Что касается его игры, то Раньери признал, что форвард не пробивает по воротам достаточно. Но обвиняет в этом прежде всего партнеров по команде, не поставляющих ему мячи правильно и быстро, отмечая, что он любит прорываться на просторе, и именно туда нужно давать мячи. Также отмечая, что простора в Серии А меньше, чем в испанской Примере.

Клаудио все же заявляет, что Довбик добавляет, много работает, уже больше участвует в игре, больше узнает итальянский футбол и просто должен продолжать работать.

В этом матче он и вправду много работал. Коснулся мяча 40 раз, отдал 28 передач. А это в два раза больше, чем в предыдущих матчах и почти в два раза больше, чем в среднем по сезону. Причем пять касаний в штрафной площадке соперника, 86 процентов точности передач. Принял участие в девяти единоборствах - первое место в команде.

Он и по ударам по воротам стал первым в команде (3, в том числе удар в защитника с линии штрафной во втором тайме) и вторым на поле. В итоге же и забил, приняв участие в голе в пятом матче во всех турнирах подряд, а выдав непосредственно гол и/или ассист в четвертом из пяти последних.

Впрочем, и мы уже обсуждали это, а не лучше ли ему снизить число передач, касаний мяча, единоборств и действовать ближе к воротам соперника, лицом к ним, близко к ним? Не лучше ли прекратить работать как опорник, прекратить прикрывать в центре поля и на флангах и стать настоящим форвардом? Не из-за работы ли опорника он устал и исчез в Болонье во втором тайме?

Тем более, что официально из девяти единоборств он выиграл лишь три. Еще и 12 раз потерял мяч, больше него в команде терял лишь один игрок. И, если бы не этот гол с пенальти на последних секундах, его игру в матче рассматривали бы довольно скептично.

Оценки от СМИ - "6.5" или "7" (Corriere Dello Sport), и всегда - одни из наивысших в команде, если не наивысшая. Отмечали его работу спиной к воротам, в построении атак на первых стадиях. Заявляли, что "работает за двоих" (Romanews), много борется, что выручает команду, когда нужно зацепиться за мяч, "один из лучших в лиге в открытии свободных пространств" (ForzaRoma).

Все с обилием комплиментов отмечали его хладнокровное исполнение пенальти в такой решающий момент. Когда бросил вратаря в угол, а сам пробил в центр. Этому моменту придали особую важность, отнюдь не умаляя его значения и важности украинца из-за того, что это "просто" пенальти. Даже наоборот, превознося, исходя из момента, ситуации.

При этом все же его немало критиковали за недостаток опасности у ворот соперника, за недостаточно близкую игру к ним. А также - за выпадение из игры во втором тайме. Потому Gazzetta Dello Sport поставил ему "6" (но опять же, никто в команде не получил больше). А часть экспертов удивлялась настолько высоким оценкам от других СМИ.



"Рома" остается на десятом месте. Зона вылета - в шести очках, зона Лиги Чемпионов - в 12-ти.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine