Раньери - про Довбика: В Италии намного меньше пространства
Артем снова забил, с пенальти
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери прокомментировал игру украинского нападающего Артема Довбика в матче 19-го тура Серии А с "Болонья" (2:2), в котором украинец забил гол с пенальти.
"Я вижу, что Артем совершенствуется от матча к матчу и все лучше узнает итальянский футбол. По сравнению с Испанией, здесь намного меньше пространства, но он должен продолжать делать свою работу", - сказал Раньери.
Напомним, что в текущем сезоне у Довбика 10 голов и 3 ассита в 25 матчах за "Рому" во всех турнирах.
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Источник:romanews
Опубликовал: Михаил Черныш
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