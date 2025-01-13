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Раньери - про Довбика: В Италии намного меньше пространства

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Артем снова забил, с пенальти

Раньери - про Довбика: В Италии намного меньше пространства

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери прокомментировал игру украинского нападающего Артема Довбика в матче 19-го тура Серии А с "Болонья" (2:2), в котором украинец забил гол с пенальти.

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"Я вижу, что Артем совершенствуется от матча к матчу и все лучше узнает итальянский футбол. По сравнению с Испанией, здесь намного меньше пространства, но он должен продолжать делать свою работу", - сказал Раньери.

Напомним, что в текущем сезоне у Довбика 10 голов и 3 ассита в 25 матчах за "Рому" во всех турнирах.

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Ледниковый Довбик. Наши за границей. Италия
Клаудио Раньери Артем Довбик Рома (Италия)
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Источник:
romanews
Опубликовал: Михаил Черныш
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