Украинский вингер может сменить клуб в Польше

Украинский вингер гданьской "Лехии" Максим Хлань может сменить клуб в Польше.

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Как сообщают местные СМИ, в услугах 21-летнего украинца заинтересована краковская "Вечиста", но пока что неизвестно, согласится ли Максим на то, чтобы присоединиться к клубу из второй лиги.

Отметим, что в текущем сезоне Хлань провел 15 матчей на клубном уровне, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

"Вечиста" идет на втором месте в турнирной таблице с 45 очками в активе после 19 туров.