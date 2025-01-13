  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Украинский вингер может сменить клуб в Польше
В тренде

Украинский вингер может сменить клуб в Польше

Наши за границей
Обновлено

Максим Хлань в сфере интересов еще одного польского клуба

Украинский вингер может сменить клуб в Польше

lechia.pl

Новина українською

Украинский вингер гданьской "Лехии" Максим Хлань может сменить клуб в Польше.

Читайте такжеНо не все так просто. Металлист 1925 интересуется украинцем в Польше

Как сообщают местные СМИ, в услугах 21-летнего украинца заинтересована краковская "Вечиста", но пока что неизвестно, согласится ли Максим на то, чтобы присоединиться к клубу из второй лиги.

Отметим, что в текущем сезоне Хлань провел 15 матчей на клубном уровне, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

"Вечиста" идет на втором месте в турнирной таблице с 45 очками в активе после 19 туров.

По теме
yellow-arrow
"Люди в балаклавах с размахом рук, как у Саши Усика", - хавбек рассказал подробности драки Хацкевича с фанатами в Польше
yellow-arrow
Раньери - про Довбика: В Италии намного меньше пространства
yellow-arrow
Ледниковый Довбик. Наши за границей. Италия
Максим Хлань
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Przeglad Sportowy Onet
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости