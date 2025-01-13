Украинский вингер может сменить клуб в Польше
Максим Хлань в сфере интересов еще одного польского клуба
lechia.pl
Украинский вингер гданьской "Лехии" Максим Хлань может сменить клуб в Польше.
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Как сообщают местные СМИ, в услугах 21-летнего украинца заинтересована краковская "Вечиста", но пока что неизвестно, согласится ли Максим на то, чтобы присоединиться к клубу из второй лиги.
Отметим, что в текущем сезоне Хлань провел 15 матчей на клубном уровне, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.
"Вечиста" идет на втором месте в турнирной таблице с 45 очками в активе после 19 туров.
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Источник:Przeglad Sportowy Onet
Опубликовал: Михаил Черныш
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