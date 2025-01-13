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"Люди в балаклавах с размахом рук, как у Саши Усика", - хавбек рассказал подробности драки Хацкевича с фанатами в Польше

Наши за границей
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Скандальная история приключилась в Польше

"Люди в балаклавах с размахом рук, как у Саши Усика", - хавбек рассказал подробности драки Хацкевича с фанатами в Польше

Фото: facebook.com/ZaglebieSA

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Украинский полузащитник Алексей Довгий, который ранее играл в польском "Заглембе" под руководством Александра Хацкевича, рассказал об истории с драке специалиста с фанатами клуба.

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"У нас было местное дерби из ГКС (Катовице). Для болельщиков это тоже был очень важный матч. Однако с самого начала все пошло не так: мы пропустили в дебюте, в первом тайме заработали удаление. А после перерыва соперник забил еще трижды. С трибун посыпались горячие слова от фанатов в сторону украинцев.

Хотя, проанализировав ситуацию, мне показалось, что это выглядело заказным. Почему? На следующий день во время тренировки появились люди в балаклавах, все они были под два метра ростом, с размахом рук, как у Саши Усика. Но, что самое интересное, они далеки от того, что происходило во вчерашней игре.

Получился разговор на повышенных тонах, немного потолкались, в общем-то, плохая ситуация случилась. А полиция приехала, когда хулиганов и следа не было. Потом были угрозы в мессенджерах, мол, чтобы мы, а это касалось опять же украинцев, выходя во двор, оглядывались. Было очень неприятно.

Другое дело, когда лицом к лицу, то нет вопросов, а когда гуляешь с ребенком, то это совсем другое. Важно, что все обошлось, жив-здоров. У меня ни на кого нет обид, это был жизненный опыт", – вспомнил Алексей.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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