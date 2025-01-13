Челси может подать иск на 70 млн против УАФ из-за Мудрика, - источник

Украинский журналист Игорь Бурбас выдал новую порцию информации о позитивной допинг-пробе украинского вингера Михаила Мудрика.

По данным источника, Мудрик получил несколько уколов в лагере сборной, а вводили игроку препарат актовегин – основное вещество которого берется из телят, которым, вероятно, и вводили мельдоний.

Именно эта версия берется за основу при защите игрока, которую сейчас выстраивает окружение Мудрика. Окружение игрока убеждено, что это вещество попало в организм футболиста случайно.

Также Бурбас добавил, что в Англии появилась информация, что "Челси" может подать иск против УАФ, так как все это происходило в лагере сборной. И "Челси" якобы может требовать 70 млн евро компенсации, которые клуб заплатил за игрока.

Напомним, что в текущем сезоне Мудрик провел 15 матчей за "Челси", в которых забил 3 гола и отдал 5 ассистов, однако не так давно был отстранен от футбола из-за проваленной допинг-пробы.