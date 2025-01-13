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Челси может подать иск на 70 млн против УАФ из-за Мудрика, - источник

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В окружении игрока продолжают настаивать на невиновности украинца

Челси может подать иск на 70 млн против УАФ из-за Мудрика, - источник

Getty Images

Новина українською

Украинский журналист Игорь Бурбас выдал новую порцию информации о позитивной допинг-пробе украинского вингера Михаила Мудрика.

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По данным источника, Мудрик получил несколько уколов в лагере сборной, а вводили игроку препарат актовегин – основное вещество которого берется из телят, которым, вероятно, и вводили мельдоний.

Именно эта версия берется за основу при защите игрока, которую сейчас выстраивает окружение Мудрика. Окружение игрока убеждено, что это вещество попало в организм футболиста случайно.

Также Бурбас добавил, что в Англии появилась информация, что "Челси" может подать иск против УАФ, так как все это происходило в лагере сборной. И "Челси" якобы может требовать 70 млн евро компенсации, которые клуб заплатил за игрока.

Напомним, что в текущем сезоне Мудрик провел 15 матчей за "Челси", в которых забил 3 гола и отдал 5 ассистов, однако не так давно был отстранен от футбола из-за проваленной допинг-пробы.

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Челси (Лондон) Михаил Мудрик Игорь Бурбас
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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
13.01.2025 в 20:17
Хай подають позов на ахметова, який їм втюхав цей свій сфальсифікований товар.
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Комментарии 2
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
13.01.2025 в 20:17
Хай подають позов на ахметова, який їм втюхав цей свій сфальсифікований товар.
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0
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fatov1986 (Лондон)
13.01.2025 в 19:46
Они что не знают, что он украинец? Какашкин, скажи им.
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