Челси может подать иск на 70 млн против УАФ из-за Мудрика, - источник
В окружении игрока продолжают настаивать на невиновности украинца
Getty Images
Украинский журналист Игорь Бурбас выдал новую порцию информации о позитивной допинг-пробе украинского вингера Михаила Мудрика.
По данным источника, Мудрик получил несколько уколов в лагере сборной, а вводили игроку препарат актовегин – основное вещество которого берется из телят, которым, вероятно, и вводили мельдоний.
Именно эта версия берется за основу при защите игрока, которую сейчас выстраивает окружение Мудрика. Окружение игрока убеждено, что это вещество попало в организм футболиста случайно.
Также Бурбас добавил, что в Англии появилась информация, что "Челси" может подать иск против УАФ, так как все это происходило в лагере сборной. И "Челси" якобы может требовать 70 млн евро компенсации, которые клуб заплатил за игрока.
Напомним, что в текущем сезоне Мудрик провел 15 матчей за "Челси", в которых забил 3 гола и отдал 5 ассистов, однако не так давно был отстранен от футбола из-за проваленной допинг-пробы.
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