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Дело может затянуться. Известно, когда будет окончательное решение по допинг-пробе Мудрика

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После решения FA могут быть апелляции

Дело может затянуться. Известно, когда будет окончательное решение по допинг-пробе Мудрика

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский журналист Игорь Бурбас рассказал, когда будет принято окончательное решение по делу допинг-пробы украинского вингера "Челси" Михаила Мудрика.

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"Приблизительно через 8 недель после первой пробы мы получим результаты пробы B, это будет где-то конец января.

Вердикт будет выносить FA (ассоциация футбола Англии), и после этого WADA (Всемирное антидопинговое агентство) и сам игрок могут обжаловать это решение в CAS.

Если обжалование будет, все это займет порядка 6 месяцев. Все это время игрок будет без игры", - сказал Бурбас.

Напомним, что в текущем сезоне Мудрик провел 15 матчей за "Челси", в которых забил 3 гола и отдал 5 ассистов, однако не так давно был отстранен от футбола из-за проваленной допинг-пробы, о чем стало известно в середине декабря 2024 года.

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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Matachorros (Chicago)
13.01.2025 в 22:01
Та кому вы втираете, сейчас просто решается срок отстранения, по ходу хотят любителю рашистов вылепить по полной
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Комментарии 1
Matachorros (Chicago)
13.01.2025 в 22:01
Та кому вы втираете, сейчас просто решается срок отстранения, по ходу хотят любителю рашистов вылепить по полной
Ответить
0
0

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