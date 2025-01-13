Дело может затянуться. Известно, когда будет окончательное решение по допинг-пробе Мудрика
После решения FA могут быть апелляции
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Украинский журналист Игорь Бурбас рассказал, когда будет принято окончательное решение по делу допинг-пробы украинского вингера "Челси" Михаила Мудрика.
"Приблизительно через 8 недель после первой пробы мы получим результаты пробы B, это будет где-то конец января.
Вердикт будет выносить FA (ассоциация футбола Англии), и после этого WADA (Всемирное антидопинговое агентство) и сам игрок могут обжаловать это решение в CAS.
Если обжалование будет, все это займет порядка 6 месяцев. Все это время игрок будет без игры", - сказал Бурбас.
Напомним, что в текущем сезоне Мудрик провел 15 матчей за "Челси", в которых забил 3 гола и отдал 5 ассистов, однако не так давно был отстранен от футбола из-за проваленной допинг-пробы, о чем стало известно в середине декабря 2024 года.
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