  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Мудрика, Андриевского и Коваленко удалили из режима карьеры в EA FC 25
В тренде

Мудрика, Андриевского и Коваленко удалили из режима карьеры в EA FC 25

Наши за границей

Причины достаточно очевидны

Мудрика, Андриевского и Коваленко удалили из режима карьеры в EA FC 25

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Американская компания-разработчик видеоигр Electronic Arts провела очередное обновление в своем футбольном симуляторе EA FC 25.

В частности, из режима одиночной карьеры были удалены украинские футболисты. Речь идет о вингере лондонского "Челси" Михаиле Мудрике, уже бывшем полузащитнике киевского "Динамо" Александре Андриевском и экс-хавбеке итальянской "Аталанты" Викторе Коваленко.

Читайте такжеДовбик попал в список номинантов в команду года EA FC 25

Украинского легионера "пенсионеров" удалили из игры из-за его отстранения от матчей на профессиональном уровне из-за положительной допинг-пробы. В свою очередь, Александр и Виктор "покинули" игровой режим в FC 25 из-за статуса свободного агента.

При этом, карточки этих игроков все еще доступны в соревновательном онлайн-режиме Ultimate Team.

По теме
yellow-arrow
Дело может затянуться. Известно, когда будет окончательное решение по допинг-пробе Мудрика
yellow-arrow
Челси может подать иск на 70 млн против УАФ из-за Мудрика, - источник
yellow-arrow
"Люди в балаклавах с размахом рук, как у Саши Усика", - хавбек рассказал подробности драки Хацкевича с фанатами в Польше
Александр Андриевский Виктор Коваленко киберспорт Михаил Мудрик EA FC 25
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости