Мудрика, Андриевского и Коваленко удалили из режима карьеры в EA FC 25

Американская компания-разработчик видеоигр Electronic Arts провела очередное обновление в своем футбольном симуляторе EA FC 25.

В частности, из режима одиночной карьеры были удалены украинские футболисты. Речь идет о вингере лондонского "Челси" Михаиле Мудрике, уже бывшем полузащитнике киевского "Динамо" Александре Андриевском и экс-хавбеке итальянской "Аталанты" Викторе Коваленко.

Украинского легионера "пенсионеров" удалили из игры из-за его отстранения от матчей на профессиональном уровне из-за положительной допинг-пробы. В свою очередь, Александр и Виктор "покинули" игровой режим в FC 25 из-за статуса свободного агента.

При этом, карточки этих игроков все еще доступны в соревновательном онлайн-режиме Ultimate Team.

Removed Players from #FC25 ❌



???????? Dani Olmo, ???????? Mykhailo Mudryk, ???????? Oscar, and more have been removed from the game! ???? pic.twitter.com/Jk486IMwQq