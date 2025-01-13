Мудрика, Андриевского и Коваленко удалили из режима карьеры в EA FC 25
Причины достаточно очевидны
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Американская компания-разработчик видеоигр Electronic Arts провела очередное обновление в своем футбольном симуляторе EA FC 25.
В частности, из режима одиночной карьеры были удалены украинские футболисты. Речь идет о вингере лондонского "Челси" Михаиле Мудрике, уже бывшем полузащитнике киевского "Динамо" Александре Андриевском и экс-хавбеке итальянской "Аталанты" Викторе Коваленко.
Украинского легионера "пенсионеров" удалили из игры из-за его отстранения от матчей на профессиональном уровне из-за положительной допинг-пробы. В свою очередь, Александр и Виктор "покинули" игровой режим в FC 25 из-за статуса свободного агента.
При этом, карточки этих игроков все еще доступны в соревновательном онлайн-режиме Ultimate Team.
Removed Players from #FC25 ❌— Career Mode Tracker (@cmtrackernet) January 10, 2025
???????? Dani Olmo, ???????? Mykhailo Mudryk, ???????? Oscar, and more have been removed from the game! ???? pic.twitter.com/Jk486IMwQq
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