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Трубин после триумфа в Кубке Лиги пропустит ближайший матч Бенфики. Известна причина

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В ближайшем матче Кубка Португалии будет играть дублер украинца

Трубин после триумфа в Кубке Лиги пропустит ближайший матч Бенфики. Известна причина

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Бенфики" Бруно Лаже заявил, что в мат че 1/8 финала Кубка Португалии против "Фаренсе" он даст отдохнуть украинскому киперу команды Анатолию Трубину, а место в воротах займет дублер украинца Самуэль Соареш.

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"Состав на кубковый матч? Единственное, в чем я уверен, это в том, что с "Фаренсе" будет играть Соареш", – приводит слова Лаже местный портал Maisfutebol.

Ранее "Бенфика" с Трубиным в воротах в финале Кубка Лиги обыграла земляков из "Спортинга" по пенальти со счетом 7:6 (основное время матча завершилось со счетом 1:1).

Встреча "Бенфики" и "Фаренсе" состоится 14 января в 22.15 по киевскому времени.

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