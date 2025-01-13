Трубин после триумфа в Кубке Лиги пропустит ближайший матч Бенфики. Известна причина
В ближайшем матче Кубка Португалии будет играть дублер украинца
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Бенфики" Бруно Лаже заявил, что в мат че 1/8 финала Кубка Португалии против "Фаренсе" он даст отдохнуть украинскому киперу команды Анатолию Трубину, а место в воротах займет дублер украинца Самуэль Соареш.
"Состав на кубковый матч? Единственное, в чем я уверен, это в том, что с "Фаренсе" будет играть Соареш", – приводит слова Лаже местный портал Maisfutebol.
Ранее "Бенфика" с Трубиным в воротах в финале Кубка Лиги обыграла земляков из "Спортинга" по пенальти со счетом 7:6 (основное время матча завершилось со счетом 1:1).
Встреча "Бенфики" и "Фаренсе" состоится 14 января в 22.15 по киевскому времени.
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