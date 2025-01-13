  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Все дело в Миколенко. Мойес хочет подписать в Эвертон левого защитника
В тренде

Все дело в Миколенко. Мойес хочет подписать в Эвертон левого защитника

Наши за границей
Обновлено

Виталий - безальтернативный выбор тренера

Все дело в Миколенко. Мойес хочет подписать в Эвертон левого защитника

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Новый-старый главный тренер "Эвертона" Дэвид Моес планирует усилить левый фланг обороны команды, где сейчас играет украинец Виталий Миколенко.

Впрочем, как сообщает английское издание TeamTalk, связано это не с тем, что Миколенко не впечатляет тренера, а скорее наоборот.

Сейчас украинец – безальтернативный выбор Мойеса на левом фланге обороны, и для того, чтобы повысить конкуренцию на позицию, а также чтобы подстраховать Виталия в случае травмы, тренер и хочет подписать еще одного толкового левого защитника.

Напомним, что 25-летний Миколенко в текущем сезоне сыграл за "Эвертон" 19 матчей, в которых отдал 1 голевой пас.

Сейчас "Эвертон" занимает 16 место в таблице чемпионата АПЛ с 17 очками в 19 матчах.

По теме
yellow-arrow
Челси – Борнмут. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
yellow-arrow
Брентфорд - Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
yellow-arrow
Трубин после триумфа в Кубке Лиги пропустит ближайший матч Бенфики. Известна причина
Дэвид Мойес Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
TEAMtalk
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости