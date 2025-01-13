Все дело в Миколенко. Мойес хочет подписать в Эвертон левого защитника

Новый-старый главный тренер " Эвертона " Дэвид Моес планирует усилить левый фланг обороны команды, где сейчас играет украинец Виталий Миколенко.

Впрочем, как сообщает английское издание TeamTalk, связано это не с тем, что Миколенко не впечатляет тренера, а скорее наоборот.

Сейчас украинец – безальтернативный выбор Мойеса на левом фланге обороны, и для того, чтобы повысить конкуренцию на позицию, а также чтобы подстраховать Виталия в случае травмы, тренер и хочет подписать еще одного толкового левого защитника.

Напомним, что 25-летний Миколенко в текущем сезоне сыграл за "Эвертон" 19 матчей, в которых отдал 1 голевой пас.

Сейчас "Эвертон" занимает 16 место в таблице чемпионата АПЛ с 17 очками в 19 матчах.