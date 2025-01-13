Назван топ-клуб, который зимой реально претендует на Забарного
Илья или перейдет в ПСЖ, или останется в Борнмуте
УАФ
22-летний украинский центрбек "Борнмута" Илья Забарный заинтересовал ряд европейских топ-команд.
Но при этом, как сообщает журналист и комментатор Виктор Вацко, только французский "
Все дело в том, что парижане готовятся зимой продать Милана Шкриньяра, которому на замену и готовится трансфер Забарного.
В случае же, ели же переход в "ПСЖ" не состоится, Илья останется в "Борнмуте" до лета.
Напомним, что в текущем сезоне Забарный провел 21 матч на клубном уровне, отыграв все матчи от свистка до свистка.
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Источник:Вацко Live
Опубликовал: Михаил Черныш
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