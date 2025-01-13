Назван топ-клуб, который зимой реально претендует на Забарного

22-летний украинский центрбек "Борнмута" Илья Забарный заинтересовал ряд европейских топ-команд.

Но при этом, как сообщает журналист и комментатор Виктор Вацко, только французский " ПСЖ " реально претендует на трансфер украинца этой зимой.

Все дело в том, что парижане готовятся зимой продать Милана Шкриньяра, которому на замену и готовится трансфер Забарного.

В случае же, ели же переход в "ПСЖ" не состоится, Илья останется в "Борнмуте" до лета.

Напомним, что в текущем сезоне Забарный провел 21 матч на клубном уровне, отыграв все матчи от свистка до свистка.