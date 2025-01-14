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Аутсайдер польской Экстракляссы заинтересовался Бесединым

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Но все не так просто

Аутсайдер польской Экстракляссы заинтересовался Бесединым

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-форвард "Динамо" Артем Беседин попал в сферу интеерсов польской Короны (Кельце).

Как пишут польские СМИ, команда, которая борется за выживание в Экстракляссе, зимой намерена усилить линию атаки и обратила внимание на 28-летнгео украинца.

Впрочем, также отмечается, что не факт, что такой переход осуществится.

В "Короне" предметно изучили профайл Беседина и даже контактировали с его агентом, но тренерский штаб сомневается в целесообразности подписания Беседина, поскольку нынешний уровень его готовности вызывает вопросы (футболист находится без игровой практики с ноября, когда он покинул казахстанский "Ордабасы").

Напомним, ранее сообщалось, что Беседин также интересен румынским "Шепши" и "Ботошани".

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Корона (Кельце) Артем Беседин
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Опубликовал: Михаил Черныш
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