Аутсайдер польской Экстракляссы заинтересовался Бесединым

Экс-форвард " Динамо " Артем Беседин попал в сферу интеерсов польской Короны (Кельце).

Как пишут польские СМИ, команда, которая борется за выживание в Экстракляссе, зимой намерена усилить линию атаки и обратила внимание на 28-летнгео украинца.

Впрочем, также отмечается, что не факт, что такой переход осуществится.

В "Короне" предметно изучили профайл Беседина и даже контактировали с его агентом, но тренерский штаб сомневается в целесообразности подписания Беседина, поскольку нынешний уровень его готовности вызывает вопросы (футболист находится без игровой практики с ноября, когда он покинул казахстанский "Ордабасы").

Напомним, ранее сообщалось, что Беседин также интересен румынским "Шепши" и "Ботошани".