Несколько команд уже делали запросы в Байер по трансферу Степанова

Нападающий Артем Степанов может покинуть Леверкузен. На 17-летнего форварда уже несколько претендентов, которые делали запросы у "Байер" относительно подписания футболиста.

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Отмечается, что в списке желающих находится "Кайзерслаутерн", заинтересованный в усилении своей линии атаки. Сейчас коллектив занимает 9-е место после 17 туров Второй бундеслиги.

В текущем сезоне украинец оформил 12 результативных действий в составе "Байер" U-19. В ноябре он сыграл 18 минут в поединке против "Зальцбурга" в ЛЧ (5:0). 5 января Артем провел один тайм в спарринге с "Оберхаузеном" (2:0).