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Итальянский журналист: Довбик проделал много грязной работы. Украинец – не Лукаку

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Еще один комплимент в адрес нападающего

Итальянский журналист: Довбик проделал много грязной работы. Украинец – не Лукаку

Getty Images/Global Images Ukraine

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Журналист Пьеро Торри оценил игру Артема Довбика против "Болоньи".

"Довбик хорошо сыграл в первом тайме, он проделал много грязной работы, даже если для меня он не игрок, который способен выполнять такую ​​работу. Украинец – не Лукаку, ему нужно отдавать мяч на ход, как говорил Раньери".

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“Но в любом случае Артем забил важный пенальти, хотя он и выглядел уставшим в последние четверть часа. Я бы заменил его. Возможно, Раньери произвел замены поздно", – предположил Торри.

Поединок против "Болоньи" стал для Артема 18-м в Серии А.

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Болонья Артем Довбик
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Источник:
Roma News
Опубликовал: Александр Симченко
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