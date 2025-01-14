Итальянский журналист: Довбик проделал много грязной работы. Украинец – не Лукаку
Еще один комплимент в адрес нападающего
Getty Images/Global Images Ukraine
Журналист Пьеро Торри оценил игру Артема Довбика против "Болоньи".
"Довбик хорошо сыграл в первом тайме, он проделал много грязной работы, даже если для меня он не игрок, который способен выполнять такую работу. Украинец – не Лукаку, ему нужно отдавать мяч на ход, как говорил Раньери".
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“Но в любом случае Артем забил важный пенальти, хотя он и выглядел уставшим в последние четверть часа. Я бы заменил его. Возможно, Раньери произвел замены поздно", – предположил Торри.
Поединок против "Болоньи" стал для Артема 18-м в Серии А.
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Источник:Roma News
Опубликовал: Александр Симченко
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