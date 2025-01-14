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Футболист сборной U-19 сменил команду в Германии

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Новый вызов для талантливого игрока

Футболист сборной U-19 сменил команду в Германии

Фото: Legioners.ua

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Украинский защитник "Вердера" Иван Ермачков на правах аренды перешел в столичную "Викторию".

"Мы очень рады, что трансфер удался, и убеждены, что у Ивана есть все необходимое, чтобы стать важным игроком в нашей команде. Это амбициозный, физически мощный и сильный защитник, которого мы будем поддерживать, чтобы проложить ему путь в профессиональный футбол. Это его цель – и наша тоже", – заявил спортивный директор клуба Масуд Халеки.

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Берлинский коллектив выступает в Региональной лиге (Северо-Восток) – четвертый дивизион в немецкой иерархии. После 16 матчей "Виктория" занимает 13-ю позицию. В 3 лигу повышается только лидер таблицы.

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Источник:
Legioners.ua
Опубликовал: Александр Симченко
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