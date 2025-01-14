Футболист сборной U-19 сменил команду в Германии

Украинский защитник "Вердера" Иван Ермачков на правах аренды перешел в столичную "Викторию".

"Мы очень рады, что трансфер удался, и убеждены, что у Ивана есть все необходимое, чтобы стать важным игроком в нашей команде. Это амбициозный, физически мощный и сильный защитник, которого мы будем поддерживать, чтобы проложить ему путь в профессиональный футбол. Это его цель – и наша тоже", – заявил спортивный директор клуба Масуд Халеки.