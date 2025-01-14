Довбик забил в ворота Болоньи юбилейный гол в топ-5 евролигах
Очередной вклад в историю
Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард "Ромы" Артем Довбик спас "волков" от поражения в 20-м туре Серии А против "Болоньи" (2:2).
Этот гол стал для украинца 30-м в топ-5 чемпионатах Европы. Он замыкает тройку лучших украинских бомбардиров по этому показателю. Нападающего "джаллоросси" опережают только Андрей Воронин (53) и Андрей Шевченко (136).
В этом сезоне на счету Довбика 10 точных ударов и 3 ассиста в 25 поединках в составе "капитолини". В чемпионате Украины Артем забил 50 мячей в 93 встречах. Еще трижды нападающий отмечался в 36 играх датской Суперлиги.
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Источник:Трибуна
Опубликовал: Александр Симченко
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