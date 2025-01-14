Экс-защитник Вереса сменил один узбекистанский клуб на другой
Александр Кучеренко перешел в "Динамо" Самарканд
Фото: НК Верес
Украинский защитник Александр Кучеренко перешел в "Динамо" Самарканд, сообщает пресс-служба узбекистанского клуба.
33-летний футболист подписал однолетнее соглашение. Он присоединился к новой команде в статусе свободного агента.
Последние полгода защитник играл за узбекистанский "Металлург Бекабад". В 15-ти матчах он забил гол и отдал голевую передачу.
В Украине Кучеренко известен по выступлениям за "Зирку", "Ингулец", "Волынь" и "Верес". В сезоне-2024 "Динамо Самарканд" заняло 8-е место в чемпионате Узбекистана.
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Источник:ФК Динамо Самарканд
Опубликовал: Алина Ерофеева
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