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Экс-защитник Вереса сменил один узбекистанский клуб на другой

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Александр Кучеренко перешел в "Динамо" Самарканд

Экс-защитник Вереса сменил один узбекистанский клуб на другой

Фото: НК Верес

Новина українською

Украинский защитник Александр Кучеренко перешел в "Динамо" Самарканд, сообщает пресс-служба узбекистанского клуба.

33-летний футболист подписал однолетнее соглашение. Он присоединился к новой команде в статусе свободного агента.

Последние полгода защитник играл за узбекистанский "Металлург Бекабад". В 15-ти матчах он забил гол и отдал голевую передачу.

В Украине Кучеренко известен по выступлениям за "Зирку", "Ингулец", "Волынь" и "Верес". В сезоне-2024 "Динамо Самарканд" заняло 8-е место в чемпионате Узбекистана.

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Источник:
ФК Динамо Самарканд
Опубликовал: Алина Ерофеева
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