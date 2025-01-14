Экс-защитник Вереса сменил один узбекистанский клуб на другой

Украинский защитник Александр Кучеренко перешел в "Динамо" Самарканд, сообщает пресс-служба узбекистанского клуба.

33-летний футболист подписал однолетнее соглашение. Он присоединился к новой команде в статусе свободного агента.

Последние полгода защитник играл за узбекистанский "Металлург Бекабад". В 15-ти матчах он забил гол и отдал голевую передачу.

В Украине Кучеренко известен по выступлениям за "Зирку", "Ингулец", "Волынь" и "Верес". В сезоне-2024 "Динамо Самарканд" заняло 8-е место в чемпионате Узбекистана.