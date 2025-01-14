Бывший клуб Ярмоленко рассматривает возможность подписания Александра Зинченко

Дортмундская "Боруссия" изучает возможность подписания Александра Зинченко из "Арсенала".

Как сообщает немецкий журналист Флориан Плеттенберг, в течение последних дней состоялись переговоры между представителями немецкого топ-клуба и агентами 28-летнего украинского левого защитника. Известно, что футболист сборной Украины готов покинуть команду уже во время зимнего трансферного окна.

Известно, что "Арсенал" открыт к тому, чтобы отдать Зинченко в аренду до конца сезона с опцией выкупа. "Канониры" оценивают украинца в 20 миллионов евро. Его действующий контракт с клубом рассчитан до конца июня 2026 года.

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В этом сезоне Александр Зинченко провел 11 игр в составе "Арсенала" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.