"Он уже никогда не будет основным игроком этого Арсенала", - английский эксперт вынес приговор Зинченко
Мик Браун говорит, что клуб готов продать украинца
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший скаут "Манчестер Юнайтед" Мик Браун не видит особых перспектив у Александра Зинченко в "
"Я ожидаю, что он покинет "Арсенал". Когда он пришел туда, он был одним из немногих приличных игроков, которые помогли стабилизировать ситуацию, но он не является игроком высшего класса. То же самое было и с Жезусом.
Он уже никогда не будет основным игроком "канониров", он опустился вниз по иерархической лестнице. Артета показал это, приобретя Тимбера и Калафиори.
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Зинченко – защитник, который хорошо владеет мячом и может сместиться в полузащиту, но у всех всегда были сомнения относительно его игры в обороне. Поэтому если какой-то клуб захочет его купить в январское окно, думаю, "Арсенал" его отпустит. Он не является частью их планов на будущее и, кажется, не вписывается в то, как они играют сейчас", - рассказал Браун.
В этом сезоне Александр Зинченко провел 11 игр в составе "Арсенала" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.
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