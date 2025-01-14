"Он уже никогда не будет основным игроком этого Арсенала", - английский эксперт вынес приговор Зинченко

Бывший скаут "Манчестер Юнайтед" Мик Браун не видит особых перспектив у Александра Зинченко в " Арсенале ", и считает, что украинец будет продан, если по нему будет предложение.

"Я ожидаю, что он покинет "Арсенал". Когда он пришел туда, он был одним из немногих приличных игроков, которые помогли стабилизировать ситуацию, но он не является игроком высшего класса. То же самое было и с Жезусом. Он уже никогда не будет основным игроком "канониров", он опустился вниз по иерархической лестнице. Артета показал это, приобретя Тимбера и Калафиори.

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Зинченко – защитник, который хорошо владеет мячом и может сместиться в полузащиту, но у всех всегда были сомнения относительно его игры в обороне. Поэтому если какой-то клуб захочет его купить в январское окно, думаю, "Арсенал" его отпустит. Он не является частью их планов на будущее и, кажется, не вписывается в то, как они играют сейчас", - рассказал Браун.

В этом сезоне Александр Зинченко провел 11 игр в составе "Арсенала" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.