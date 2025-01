21-й тур АПЛ. Забарный попробует сдержать Челси, Ярмолюк против Ман Сити. Старты команд

Сегодня, 14 января, состоятся несколько матчей 21-го тура АПЛ , в одном из которых "Челси" примет "Борнмут".

Украинский защитник "Борнмута" Илья Забарный традиционно выйдет в стартовом составе своей команды. Михаила Мудрика в составе "Челси", естественно, не будет.

В еще одном матче "Брентфорд" примет "Манчестер Сити". Украинский хавбек хозяев Егор Ярмолюк в запасе на этот поединок.

Отметим, что оба матча начнутся в 21:30, а UA-Футбол будет вести текстовые онлайны обоих поединков.

Текстовый онлайн матча "Челси" - "Борнмут".

Текстовый онлайн матча "Брентфорд" - "Манчестер Сити".

In the red corner #CHEBOU ???? pic.twitter.com/LYOVBZwf0k

Your Bees to host City ???? pic.twitter.com/2ovaThelus

Your City side for #BREMCI ????



XI | Ortega Moreno, Nunes, Akanji, Ake, Gvardiol, Kovacic, De Bruyne (C), Bernardo, Savinho, Foden, Haaland



SUBS | Ederson, Grealish, Doku, Gundogan, Simpson-Pusey, Mubama, O'Reilly, Lewis, McAtee#ManCity | @etihad pic.twitter.com/37Rd5LMxjI