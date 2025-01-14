Макаренко: Когда я был в Динамо, то выход в групповой раунд Лиги Европы считался для нас неудачей
Были времена
Украинской хавбек казахстанского "Ордабасы" Евгений Макаренко ответил на вопрос о сравнении своего нынешнего клуба с "
— У тебя есть опыт выступлений за сильные европейские клубы, такие как "Динамо", "Андерлехт". Каким на их фоне выглядит "Ордабасы"?
— Считаю, что это немного не корректное сравнение. Кадровый потенциал команды складывается из бюджета клуба, а он в "Динамо" и в "Андерлехте" в разы больше, чем в "Ордабасы". Киевляне и брюссельцы — постоянные участники групповых раундов еврокубков.
Конечно, из-за войны в Украине "Динамо" сейчас немного просело, так как клуб сейчас представляют только местные воспитанники. Но когда я был в "Динамо", то выход в групповой раунд Лиги Европы считался для нас неудачей. Главная задача тогда была — групповой раунд Лиги чемпионов. "Ордабасы" сейчас сложно об этом мечтать, но стремиться и развиваться в этом направлении необходимо.
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