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Что случилось? Трубин не попал в старт Бенфики на официальный матч

Наши за границей
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Но все не так страшно

Что случилось? Трубин не попал в старт Бенфики на официальный матч

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 14 января, Бенфика" в матче 1/8 финала Кубка Португалии на выезде сыграет против "Фаренсе".

Матч начнется в 22:15 и уже известны стартовые составы команд.

В стартовом составе "орлов" не оказалось украинского кипера Анатолия Трубина, он остался в запасе. В основе вышел дублер Анатолия Самуэль Соареш.

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Впрочем, объяснение этому простое. Еще после победного финального матча Кубка Лиги против "Спортинга" (1:1, 7:6 по пен.) главный тренер "Бенфики" Бруно Лаже заявил, что даст украинцу отдохнуть.

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Бенфика (Лиссабон) Анатолий Трубин
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Комментарии
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vlotko (Броди)
14.01.2025 в 22:41
Для чого писати такий провокаційний заголовок?
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Комментарии 1
vlotko (Броди)
14.01.2025 в 22:41
Для чого писати такий провокаційний заголовок?
Ответить
0
0

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