Что случилось? Трубин не попал в старт Бенфики на официальный матч
Но все не так страшно
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 14 января, Бенфика" в матче 1/8 финала Кубка Португалии на выезде сыграет против "Фаренсе".
Матч начнется в 22:15 и уже известны стартовые составы команд.
В стартовом составе "орлов" не оказалось украинского кипера Анатолия Трубина, он остался в запасе. В основе вышел дублер Анатолия Самуэль Соареш.
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Впрочем, объяснение этому простое. Еще после победного финального матча Кубка Лиги против "Спортинга" (1:1, 7:6 по пен.) главный тренер "Бенфики" Бруно Лаже заявил,
???? O nosso ????????????????! ????#SCFSLB • #TaçadePortugal pic.twitter.com/u0Rc0VBCaj— SL Benfica (@SLBenfica) January 14, 2025
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vlotko (Броди)
14.01.2025 в 22:41
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