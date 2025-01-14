Что случилось? Трубин не попал в старт Бенфики на официальный матч

Сегодня, 14 января, Бенфика" в матче 1/8 финала Кубка Португалии на выезде сыграет против "Фаренсе".

Матч начнется в 22:15 и уже известны стартовые составы команд.

В стартовом составе "орлов" не оказалось украинского кипера Анатолия Трубина, он остался в запасе. В основе вышел дублер Анатолия Самуэль Соареш.

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