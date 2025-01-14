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По стопам Яремчука: 18-летний украинец подписал контракт с Гентом

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В Бельгии умеют раскрывать таланты

По стопам Яремчука: 18-летний украинец подписал контракт с Гентом

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18-летний украинский опорный полузащитник Александр Сорока подписал контракт с бельгийским "Гентом".

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Как сообщает пресс-служба клуба, контракт рассчитан до лета 2027 года и это первое профессиональное соглашение в карьере игрока.

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Александр является воспитанником "Шахтера", но в начале полномасштабного вторжения России в Украину он выехал в Европу.

"Саша – опорный полузащитник с очень хорошей позиционной игрой, который хорошо сканирует и знает, что происходит вокруг него в каждый момент матча. Он способен определять темп матча и может добиться хороших успехов в этом сезоне", - сказал Томас Маттон, главный тренер "Гента".

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Источник:
ФК Гент
Опубликовал: Михаил Черныш
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