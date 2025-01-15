Известный украинский хавбек будет играть за мальтийский клуб

27-летний украинский форвард Максим Прядун продолжит карьеру в экзотическом чемпионате.

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Как сообщает телеграм-канал "Камон, Плэй" футболист подписал соглашение с мальтийским клубом "Слима Уондерерз".

Максим Прядун являлся свободным агентом с 17 августа 2024 года, когда он покинул ЛНЗ, за время выступлений в котором Максим провел 21 матч, забил 3 гола и отдал 1 ассист.