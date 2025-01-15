Цыганык: Мудрик не желает нести ответственность. Мы не увидим его в течение большого промежутка времени
Комментатор оценил ситуацию вингера сборной Украины
Getty Images / Global Images Ukraine
Журналист Игорь Цыганык объяснил, почему Михаил Мудрик настаивает на том, чтобы открыть пробу Б.
"Челси" и все остальные понимают, что проба Б ничего не изменит. Все понимают, что дисквалификация будет. Почему Мудрик решил открыть пробу Б? Он не желает нести ответственность. Если бы он согласился с пробой А, тогда "Челси" имел бы большие финансовые претензии к украинцу и мог бы отсудить у него деньги за контракт и трансфер”.
“Мудрик должен сейчас сделать все, что может, чтобы доказать, что он не виноват. Он будет до конца бороться и говорить, что он ничего не знал и это произошло не по его вине. Ситуация достаточно сложная. Думаю, что Мудрика мы не увидим в течение большого промежутка времени", – сказал Цыганык.
Вингер не играл с начала зимы.
Популярное сейчас
- 30 лет вместе: Гвардиола разводится с женой
- "Он слишком сильный". Россиянин передумал драться с Усиком
- Футзал. Украинец признан лучшим молодым игроком мира в 2024 году
- Трубин парирует решающий пенальти и выигрывает первый трофей с Бенфикой. Оценки украинца за матч
- Невеста Роналду превзошла жену Месси по доходам в Instagram: возлюбленная Бекхэма - среди лидеров
- Променяла на хавбека Ювентуса. Россиянка бросила Мудрика после допинг-скандала. ФОТО