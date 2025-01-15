Экс-игрок Лацио: В Наполи Довбик играл бы в старте вместо Лукаку
Мнение спортсмена, который провёл более 250 матчей в Серии А
Фото: ФК Динамо Київ
Бывший футболист "Наполи" и "Фиорентины" Валон Бехрами дал характеристику Артему Довбику.
"Я считаю Довбика очень сильным. По своим характеристикам он лучший в Италии. Частично из-за команды, частично из-за всех этих изменений... Возможно, "Роме" придется немного потерпеть, как это было в начале сезона, но он очень сильный игрок”.
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"Я вижу его игроком основного состава в каждом клубе Серии А. В "Наполи" он бы играл в старте вместо Лукаку", – убежден Бехрами.
Бехрами защищал цвета пяти команд в итальянском первенстве.
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Источник:DAZN
Опубликовал: Александр Симченко
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