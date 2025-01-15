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Экс-игрок Лацио: В Наполи Довбик играл бы в старте вместо Лукаку

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Мнение спортсмена, который провёл более 250 матчей в Серии А

Экс-игрок Лацио: В Наполи Довбик играл бы в старте вместо Лукаку

Фото: ФК Динамо Київ

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Бывший футболист "Наполи" и "Фиорентины" Валон Бехрами дал характеристику Артему Довбику.

"Я считаю Довбика очень сильным. По своим характеристикам он лучший в Италии. Частично из-за команды, частично из-за всех этих изменений... Возможно, "Роме" придется немного потерпеть, как это было в начале сезона, но он очень сильный игрок”.

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"Я вижу его игроком основного состава в каждом клубе Серии А. В "Наполи" он бы играл в старте вместо Лукаку", – убежден Бехрами.

Бехрами защищал цвета пяти команд в итальянском первенстве.

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Артем Довбик
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Источник:
DAZN
Опубликовал: Александр Симченко
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