Экс-игрок Лацио: В Наполи Довбик играл бы в старте вместо Лукаку

Бывший футболист "Наполи" и "Фиорентины" Валон Бехрами дал характеристику Артему Довбику.

"Я считаю Довбика очень сильным. По своим характеристикам он лучший в Италии. Частично из-за команды, частично из-за всех этих изменений... Возможно, "Роме" придется немного потерпеть, как это было в начале сезона, но он очень сильный игрок”.