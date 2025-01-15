Лунин или Куртуа? Анчелотти сказал, кто сыграет в матче против Сельты

Голкипер "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин займет место в воротах в матче 1/8 финала Кубка Испании против "Сельты".

Об этом сообщил главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти на предматчевой пресс-конференции.

Ранее Лунин играл в поединке 1/16 финала Кубка страны против "Депортиво Минеры" (5:0).

Матч "Реал" Мадрид - "Сельта" Виго состоится в четверг, 16 января и начнется в 22:30 по киевскому времени.