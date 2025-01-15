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Лунин или Куртуа? Анчелотти сказал, кто сыграет в матче против Сельты

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Тренер "Реала" решил доверить место в воротах украинцу

Лунин или Куртуа? Анчелотти сказал, кто сыграет в матче против Сельты

Getty Images/Global Images Ukraine

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Голкипер "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин займет место в воротах в матче 1/8 финала Кубка Испании против "Сельты".

Об этом сообщил главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти на предматчевой пресс-конференции.

Ранее Лунин играл в поединке 1/16 финала Кубка страны против "Депортиво Минеры" (5:0).

Матч "Реал" Мадрид - "Сельта" Виго состоится в четверг, 16 января и начнется в 22:30 по киевскому времени.

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Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Сельта (Виго) Андрей Лунин
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Источник:
MadridXtra
Опубликовал: Алина Ерофеева
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