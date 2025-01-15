Есть значительные риски. Спортивный юрист порассуждал о линии защиты команды Мудрика в деле с допингом

Спортивный адвокат Илья Скоропашкин высказал свое мнение относительно стратегии команды вингера "Челси" Михаила Мудрика в деле о положительной допинг-пробе.

- Выбрала ли правильную команда Мудрика стратегию (открытие пробы В и построение защиты на версии укола актовегина)?

– Если версия с актовегином соответствует действительности, то это логичный шаг. Линия защиты на факте непреднамеренного попадания мельдония через актовегин – это один из возможных путей значительного уменьшения срока отстранения.

Однако есть значительные риски. Концентрация запрещенного вещества в организме определяется органами допингконтроля очень точно, и версия с актовегином возможна только при крайне низкой концентрации мельдония у Михаила. Защита должна доказать, что вещество попало в организм спортсмена косвенным путем (из-за препарата, полученного из животных, которых до этого действительно кормили мельдонием). Это требует объема достоверных доказательств, научных подтверждений, экспертиз и анализа временных рамок естественного выведения мельдония из организма.

В то же время, если эта версия создана только во избежание ответственности, а концентрация запрещенного препарата в организме не будет совпадать с этой версией, последствия могут быть катастрофическими.