Не УАФ и не Шахтер. Юрист рассказал, кто в Украине может получить иск от Челси из-за допинга Мудрика
Но все это, конечно, в теории
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Спортивный юрист Илья Скоропашкин пояснил, что в ситуации с допинг-скандалом Мудрика УАФ не может быть ответчиком в случае, если "Челси" захочет выставить иск,
Юрист отметил, что Челси в теории может судиться против Минмолодежьспорта, а УАФ в этом споре может привлекаться только в роли третьего лица.
"С юридической точки зрения, подача иска возможна, но есть нюансы. Самое важное – определить должного ответчика. Как известно, состав национальной сборной Украины утверждается Министерством молодежи и спорта, а не УАФ, которая только представляет списки на утверждение.
Спортсмены и все члены тренерского штаба национальной сборной заключают трудовые договоры именно с Минмолодежьспорта.
В этом случае теоретически возможен иск "Челси" к Минмолодежьспорта, поскольку именно Министерство формально отвечает за медицинское обеспечение сборной.
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В то же время, сам футболист также должен быть соответчиком, поскольку по антидопинговым правилам спортсмен непосредственно несет ответственность за попадание запрещенных веществ в свой организм. Ему же не делали эту инъекцию принудительно? УАФ может быть привлечена в таком споре только в качестве третьего лица.
Вывод о том, что надлежащим ответчиком является Минмолодежьспорта, сделанный в контексте ответа на вопрос о возможном иске к УАФ. Не более того.
Деятельность в профессиональном спорте допускает много рисков: травмы, болезни, дисквалификации, допинг и т.д. К примеру, кого винить в том, что игрок получил травму или заболел находясь в составе национальной сборной?" - сказал Скоропашкин.
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