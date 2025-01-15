Яремчук остался в запасе на всегреческое дерби, Соболь сыграет в Кубке Франции против аматоров
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instagram.com/olympiacosfc
Сегодня, 15 января, состоится матч 1/16 финала Кубка Франции, в котором аматорский "Тан" примет "Страсбур".
Матч начнется в 19:30 и украинский защитник "Страсбура" Эдуард Соболь выйдет в стартовом составе на этот поединок.
А вот в первом матче 1/4 финала Кубка Греции (стадия из двух матчей) в местном дерби "Панатинаикос" примет "Олимпиакос".
Здесь украинский форвард "Оли" Роман Яремчук уже традиционно остался в запасе своей команды.
???? ???????? ???????????????????? ???????????????? ???????????????????????????????????? ????'???????? ???????????????????? !#ESTRCSA pic.twitter.com/xgsY6I2g8x— Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) January 15, 2025
Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Παναθηναϊκό από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Panathinaikos is powered by @Stoiximan! ????⚪️#Olympiacos #PAOOLY #GreekCup pic.twitter.com/ROcVJ0MSJb— Olympiacos FC (@olympiacosfc) January 15, 2025
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