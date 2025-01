Яремчук остался в запасе на всегреческое дерби, Соболь сыграет в Кубке Франции против аматоров

Сегодня, 15 января, состоится матч 1/16 финала Кубка Франции, в котором аматорский "Тан" примет "Страсбур".

Матч начнется в 19:30 и украинский защитник "Страсбура" Эдуард Соболь выйдет в стартовом составе на этот поединок.

А вот в первом матче 1/4 финала Кубка Греции (стадия из двух матчей) в местном дерби "Панатинаикос" примет "Олимпиакос".

Здесь украинский форвард "Оли" Роман Яремчук уже традиционно остался в запасе своей команды.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Παναθηναϊκό από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Panathinaikos is powered by @Stoiximan! ????⚪️#Olympiacos #PAOOLY #GreekCup pic.twitter.com/ROcVJ0MSJb