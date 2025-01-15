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Яремчук остался в запасе на всегреческое дерби, Соболь сыграет в Кубке Франции против аматоров

Наши за границей

Наши за границей

Яремчук остался в запасе на всегреческое дерби, Соболь сыграет в Кубке Франции против аматоров

instagram.com/olympiacosfc

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 15 января, состоится матч 1/16 финала Кубка Франции, в котором аматорский "Тан" примет "Страсбур".

Матч начнется в 19:30 и украинский защитник "Страсбура" Эдуард Соболь выйдет в стартовом составе на этот поединок.

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А вот в первом матче 1/4 финала Кубка Греции (стадия из двух матчей) в местном дерби "Панатинаикос" примет "Олимпиакос".

Здесь украинский форвард "Оли" Роман Яремчук уже традиционно остался в запасе своей команды.

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Олимпиакос (Пирей) Роман Яремчук Панатинаикос (Афины) Эдуард Соболь Страсбур
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