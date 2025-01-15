И с Мойесом тоже. Известно, сыграет ли Миколенко в матче против Астон Виллы

Сегодня, 15 января, состоятся несколько матчей 21-го тура АПЛ , в одном из которых "Эвертон" примет "Астон Виллу".

Матч начнется в 21:30 и уже известны стартовые составы команд.

Украинский защитник "ирисок" Виталий Миколенко выйдет в стартовом составе своей команды и займет свое законное место на левом фланге обороны.