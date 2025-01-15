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И с Мойесом тоже. Известно, сыграет ли Миколенко в матче против Астон Виллы

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Стартовые составы команд

И с Мойесом тоже. Известно, сыграет ли Миколенко в матче против Астон Виллы

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 15 января, состоятся несколько матчей 21-го тура АПЛ, в одном из которых "Эвертон" примет "Астон Виллу".

Матч начнется в 21:30 и уже известны стартовые составы команд.

Украинский защитник "ирисок" Виталий Миколенко выйдет в стартовом составе своей команды и займет свое законное место на левом фланге обороны.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча "Эвертон" - "Астон Вилла".

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