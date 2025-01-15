И с Мойесом тоже. Известно, сыграет ли Миколенко в матче против Астон Виллы
Стартовые составы команд
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 15 января, состоятся несколько матчей 21-го тура
Матч начнется в 21:30 и уже известны стартовые составы команд.
Украинский защитник "ирисок" Виталий Миколенко выйдет в стартовом составе своей команды и займет свое законное место на левом фланге обороны.
Напомним, что UA-Футбол проведет
Tonight's Toffees to face @AVFCOfficial! ????— Everton (@Everton) January 15, 2025
2⃣ Two changes from our last #PL XI
???? A first #PL squad inclusion for #EFCU21 striker Martin Sherif
COYB! #EVEAVL ???? pic.twitter.com/vc7wQqbwUJ
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