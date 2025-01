И с Мойесом тоже. Известно, сыграет ли Миколенко в матче против Астон Виллы

Сегодня, 15 января, состоятся несколько матчей 21-го тура АПЛ , в одном из которых "Эвертон" примет "Астон Виллу".

Матч начнется в 21:30 и уже известны стартовые составы команд.

Украинский защитник "ирисок" Виталий Миколенко выйдет в стартовом составе своей команды и займет свое законное место на левом фланге обороны.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча "Эвертон" - "Астон Вилла".

Tonight's Toffees to face @AVFCOfficial! ????



2⃣ Two changes from our last #PL XI

???? A first #PL squad inclusion for #EFCU21 striker Martin Sherif



COYB! #EVEAVL ???? pic.twitter.com/vc7wQqbwUJ