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Дерби Северного Лондона. Известно, сыграет ли Зинченко против Тоттенхэма

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Стартовые составы команд

Дерби Северного Лондона. Известно, сыграет ли Зинченко против Тоттенхэма

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 15 января, состоятся несколько матчей 21-го тура АПЛ, в одном из которых "Арсенал" примет "Тоттенхэм".

Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.

Украинский защитник "канониров" Александр Зинченко остался в запасе на матч.

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Отметим, что у Зинченко в текущем сезоне 11 поединков за клуб без результативных действий.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча "Арсенал" - "Тоттенхэм".

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