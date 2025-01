Дерби Северного Лондона. Известно, сыграет ли Зинченко против Тоттенхэма

Сегодня, 15 января, состоятся несколько матчей 21-го тура АПЛ , в одном из которых "Арсенал" примет "Тоттенхэм".

Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.

Украинский защитник "канониров" Александр Зинченко остался в запасе на матч.

Отметим, что у Зинченко в текущем сезоне 11 поединков за клуб без результативных действий.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча "Арсенал" - "Тоттенхэм".

???? ???????????????????????????????? ⚪️



???? Timber at right-back

⚓️ Rice anchors the midfield

⚡️ Trossard and Sterling on the wings



Seize the opportunity and fight for the badge, Gunners ✊