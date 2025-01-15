Дерби Северного Лондона. Известно, сыграет ли Зинченко против Тоттенхэма
Стартовые составы команд
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 15 января, состоятся несколько матчей 21-го тура
Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.
Украинский защитник "канониров" Александр Зинченко остался в запасе на матч.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Отметим, что у Зинченко в текущем сезоне 11 поединков за клуб без результативных действий.
Напомним, что UA-Футбол проведет
???? ???????????????????????????????? ⚪️— Arsenal (@Arsenal) January 15, 2025
???? Timber at right-back
⚓️ Rice anchors the midfield
⚡️ Trossard and Sterling on the wings
Seize the opportunity and fight for the badge, Gunners ✊
Team news is in! ????— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 15, 2025
???? @krakenfx pic.twitter.com/EVzWmRit6m
Популярное сейчас
- Дорогой трансфер. Саудовский клуб готовит предложение по киперу сборной Украины
- Лунин или Куртуа? Анчелотти сказал, кто сыграет в матче против Сельты
- Шахтер продает своего игрока в зарубежный клуб: известна сумма трансфера
- Яремчук помог Олимпиакосу победить Арис
- Невеста Роналду превзошла жену Месси по доходам в Instagram: возлюбленная Бекхэма - среди лидеров
- Российская модель наказана за клевету на Тео Эрнандеса. ФОТО