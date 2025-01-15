Первый гол после травмы. Роман Безус отметился в Кубке Кипра

Роман Безус отметился голом в Кубке Кипра.

Украинец на 52-й минуте забил 4-й гол в ворота "Китиу" в 1/8 финала Кубка Кипра. Отметим, что это первый гол нападающего за кипрский клуб в этом сезоне.

Роман Безус сыграл в трёх матчах Лиги Кипра, выходя со скамейки запасных. В пяти матчах футболист не выходил. Также украинский полузащитник пропустил 197 дней из-за разрыва ахиллова сухожилия.

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Экс-футболист "Ворсклы" присоединился к "Омонии" в августе 2022 года. За команду он сыграл 77 матчей, в которых отметился 18-ю голами и 14-ю ассистами.

Контракт украинца действует до 2025 года.