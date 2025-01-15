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Еще и голкиперу-россиянину. Яремчук с замены забил в Кубке Греции. Видео гола

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Еще и голкиперу-россиянину. Яремчук с замены забил в Кубке Греции. Видео гола

Фото: OlympiacosFC

Новина українською

Украинский нападающий Роман Яремчук сравнял счёт в матче Кубка Греции, забив россиянину.

В матче против "Панатинаикоса" Яремчук забил гол на 75-й минуте. Примечательно, что на поле украинец появился на 73-й минуте.

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Видео гола:

Это второй гол Яремчука за "Олимпиакос" в текущем сезоне. Один гол нападающий забил в Суперлиге в матче против "Калитеи".

На воротах "Панатинаикоса" стоит россиянин Юрий Лодыгин.

На момент написания новости счёт в матче "Олимпиакос" и "Панатинаикос" 1:1.

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Источник:
Olympiacos FC
Опубликовал: Владислав Прийменко
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