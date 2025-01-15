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"Надеюсь, он докажет", - Пихаленок высказался о допинг-скандале Мудрика

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Александр поддержал партнера по сборной

"Надеюсь, он докажет", - Пихаленок высказался о допинг-скандале Мудрика

Скриншот: канал УАФ на YouTube

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Хавбек "Динамо" и с борной Украины Александр Пихаленок поддержал вингера "Челси" Михаила Мудрика в ситуации с допинг-скандалом последнего.

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"Надеюсь, Михаил докажет, что злого умысла в этой ситуации не было. Я желаю Мудрику как можно быстрее вернуться на поле. Мы все верим, что у него все будет хорошо", – сказал Пихаленок.

Напомним, что в текущем сезоне Мудрик провел 15 матчей за "Челси", в которых забил 3 гола и отдал 5 ассистов, однако не так давно был отстранен от футбола из-за проваленной допинг-пробы, о чем стало известно в середине декабря 2024 года.

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Динамо (Киев) Челси (Лондон) Александр Пихаленок Михаил Мудрик
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Источник:
ВДИНАМО
Опубликовал: Михаил Черныш
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