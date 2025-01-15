"Надеюсь, он докажет", - Пихаленок высказался о допинг-скандале Мудрика

Хавбек "Динамо" и с борной Украины Александр Пихаленок поддержал вингера "Челси" Михаила Мудрика в ситуации с допинг-скандалом последнего.

"Надеюсь, Михаил докажет, что злого умысла в этой ситуации не было. Я желаю Мудрику как можно быстрее вернуться на поле. Мы все верим, что у него все будет хорошо", – сказал Пихаленок.

Напомним, что в текущем сезоне Мудрик провел 15 матчей за "Челси", в которых забил 3 гола и отдал 5 ассистов, однако не так давно был отстранен от футбола из-за проваленной допинг-пробы, о чем стало известно в середине декабря 2024 года.