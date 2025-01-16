Забарный: Назвали собаку Рик. Не знаю почему, но в Англии все смеются над этим именем

Защитник " Борнмута " Илья Забарный рассказал о своих домашних животных – кошке и собаке.

"Наверное, завести собаку - это моя больше идея. Мы договорились, чтобы завести собачку-девочку, но когда я увидел, я захотел мальчика, и жена пошла мне на уступки – и мы взяли собаку-мальчика.

Назвали его Рик. Не знаю почему, но все смеются над этим именем здесь в Англии – может, это не есть собачьим именем. Но не знаю, нам запало оно и понравилось, потому так назвали.

Было немного нашу кошечку жаль, потому что она первые дни была очень в шоке, мягко говоря, не понимала, что происходит. Но сейчас они уже немного играют. Она еще боится его, потому что он такой неуклюжий, очень резкий и очень громкий.

Он лает и хочет с ней играть, но не знает, как это сделать, и она немножко боится его. Но, думаю, с каждым днем ​​они будут уже спать вместе", - рассказал Забарный.